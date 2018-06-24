Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması

24 Haziran 2018

"24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum." diyen Erdoğan, "Seçimlerin gayriresmi sonuçları belli oldu. Buna göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandık güvenliği ve oy kullanma özgürlüğü, Türk demokrasinin gücünün ifadesidir." diyerek, "(Milletimiz) Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye Meclis çoğunluğunu vermek suretiyle yasama görevi konusunda çok büyük bir sorumluluk yükledi" şeklinde konuştu.

"Seçimlerin ülkemizin her yerinde büyük bir olgunlukla tamamlanmış olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye yüzde 90'lara yaklaşan seçimlere katılım oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimin 24 Haziran demokrasi zaferini bir kez daha tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Dünyaya çok önemli bir mesaj verildi"

"Hiç kimsenin kendi başarısızlığını gizlemek için seçim sistemine ve sonuçlarına gölge düşürerek ülkemiz demokrasisinin bu büyük gücüne zarar vermeyeceğini ümit ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimlerin rekor katılma sonuçlanmış olmasını milletimizin bize ve dünyaya çok önemli bir mesajı olarak görüyorum." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Kendi ülkelerindeki seçimlerde yüzde 50'yi bulmayan katılım oranlarıyla ortaya çıkan sonuçları demokratik kabul edip ülkemize hala şaşı bakanları, bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum." dedi.

"Tartışmalar, gerginlikler geride bırakılmalı"

"Artık seçim döneminde yaşanan tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine yoğunlaşma zamanıdır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye'nin her alanda daha da ileriye gitmesi için mücadele vermeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin bu seçimde bir kez daha teyit ettiği mesaja uygun şekilde, tüm kurum ve kurallarıyla, demokrasiye olan bağlılığımızı, hak ve özgürlükleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı, önümüzdeki dönemde daha da güçlendirerek sürdüreceğiz." dedi.

"Gayemiz bu dönemde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak"

Erdoğan, "Gayemiz bu dönemde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır." diyerek, "Geçtiğimiz 16 yılda vesayet güçleriyle cuntalarla, darbecilerle siyasi-ekonomik tetikçilerle yaptığımız mücadelelerle ülkemizi demokraside ve ekonomide getirdiğimiz yerden geriye gidiş, asla söz konusu olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte her ne sebeple olursa olsun ötekileştirilmiş vatandaşlarımız bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak demokrasiden ekonomiye tüm imkanlardan sonuna kadar istifade etmeye devam edecektir." şeklinde konuştu.

"Bu ülkede hiç kimsenin kökeninden, inancından, kıyafetinden, hayat biçiminden veya başka herhangi bir farklılığından dolayı horlanmasına, haklarının kısıtlanmasına, özgürlük alanının daraltılmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin bize verdiği ülkeyi yönetme emanetini, namusumuz bilip canımızdan önde tutarak mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

"Durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok"

Erdoğan, "Ülkemizi daha da güçlendirmek, zenginleştirmek ve ortaya çıkan refahı milletimizin tüm fertlerine adil şekilde paylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanarak, "Vesayetin, darbecilerin, siyasi-ekonomik tetikçilerin, sokak çetelerinin, terör örgütlerinin pençesinden kurtardığımız Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri haline getirmeden bize durmak, dinlenmek nefeslenmek yok." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir kez daha seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Rabbimden diliyorum. Demokrasi bayramımıza oylarıyla, emekleriyle, mücadeleleriyle katkıda bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye'nin aydınlık geleceğine giden yolda milletimizle birlikte yürümeyi sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizin ve milletimizin yar ve yardımcısı olsun." açıklamasında bulundu.