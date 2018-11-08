Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin açıklama

08 Kasım 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Şehircilik Günü kapsamında düzenlenen AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sıfır Atık Projesi gibi çalışmalar hakkında da sizlere bilgi verilecek. Sıfır Atık Projesi olayını da bir vakfa indirgeyerek ülke genelinde böyle bir güçlü sivil toplum kuruluşuna da sahip olalım diyorum.

Diyoruz ki dikey mimari yok yatay mimari. Önce mescit sonra sosyal donatı alanları okuldu vesaire bunlar onun ardından oralarda çevrecilik yeşillendirme ve inşaların devamı.

Bugüne kadar milyonlarca fidanı ağacı diktik. Biz ağaç kesen bir iktidar olmadık diken olduk. Çıkmış okul yapmaktan bahsediyor o senin işin değil. Bay Kemal sizin bu noktada yüreğiniz yok. Bu kadar anlatıyoruz kulağı var duymuyor. Bu bizim işimiz. 'Türkiye'de yalanı en güzel kim söyler?' diye sorduklarında hiç düşünmeden cevap verin; 'Bay Kemal.

Eskiden her biri diğerinden güzel eserlerimizle donatarak ruhumuzu özgür bıraktığımız yerler daha sonra çirkinliklerin kuşatması altında bedenimizin zindanlarına dönüştü. Binalar yükseldi, yollar büyüdü fakat gönüllerimiz çoraklaştı çölleşti karardı.

Şu anda 53 farklı ilimizdeki 229 adet riskli alanda çalışmalar sürüyor. 30 ilimizde 133 kentsel dönüşüm alanı belirledik. Bu sıkıntılı yerlerin yaklaşık yarısı imar barışından faydalanacak görünüyor. Çevrenin korunması konusunda da çok önemli icraatlar gerçekleştirdik. İktidarlarımız döneminde 4 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

31 Mart seçimleri hem genelde hem de yerelde yapılan hizmetleri vatandaşımıza anlatmak için önemli fırsattır.

Millet bahçelerini yaparken bir kenarına da millet kıraathanelerimizi koyalım. Oralarda çayını simitini kek hepsi olsun. Millet kıraathanesi dedim onlar kumarhane anladılar. Derviş diyemeyeceğim bunlara zikir fikir meselesi."

Devam ediyor...