Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 2022'nin kısa özetini milletimizle paylaşma vakti

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 2023 yılı mesajını yayımladı.

Geride bırakmaya hazırlandığımız yılda imza atılan başarılara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yıl mesajında şu ifadeler yer aldı:

Bugün sadece yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz.

Şimdi 2022’de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…

İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattık. İlk etapta 5 bin 615 konutun temelini attık.

Tam 45 bin afet konutu ile 20 bin sosyal konutu tamamladık.

49 millet bahçesini tamamlayarak hizmete açtık. Böylece millet bahçelerinin toplam sayısını 152’ye ulaştırdık. Halen 310 projenin yapım çalışması sürüyor.