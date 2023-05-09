Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay nerede, hangi okulda oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay nerede oy kullanacak? 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. 4 gün sonra Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri belirlenecek. Yurt dışında yaşan Türk vatandaşları oy kullanma işlemlerini tamamlıyor. Yurt içi oy kullanma işlemleri için de hazırlıklar devam ediyor.

Yurt içinde oy kullanacak vatandaşların nerelerde oy kullanacağı belirlendi ve seçim kağıtları hanelere iletildi. Peki bu süreçte liderler nerede oy kullanacak? Liderlerin oy kullanacağı yerler belirlendi mi?

Oktay nerede, hangi okulda oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 14 Mayıs seçimleri için oy kullanacağı yer belirlendi. Oktay, oyunu Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda kullanacak.