Cumhurbaşkanlığı bürokrasisinde atamalar
Ticaret Bakan Yardımcılığına, parlamenter sistemde Ekonomi Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Fatih Metin atandı.
ANKARA (DÜNYA) - Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına 2015 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı görevini yürüten Veysal Bektaş getirilirken, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nda; Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Yusuf Karaoğlu, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne Mahmut Kazan atandı.
Ticaret Bakan Yardımcılığına, parlamenter sistemde Ekonomi Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Fatih Metin atanırken, Milli Savunma Bakan Yardımcılıklarına; Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Şuay Alpay ve Yunus Emre Karaosmanoğlu getirildi