Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AK Parti Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Saat 15.00'te başlayacak toplantının gündeminde öğretmen atamaları, emekliler ve dar gelirliler için atılacak adımlar, bütçe açığının kapatılması ve kamuda tasarruf gibi konular yer alacak.

Ayrıca terörle mücadele, İsrail-Filistin savaşına müdahale ve İsrail’le ihracatın kesilmesinin ekonomiye etkileri de görüşülecek başlıklar arasında.

Özellikle öğretmen atamaları, Kabine'nin en önemli maddesi olarak öne çıkıyor. Toplantının ardından atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.