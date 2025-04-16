Darphane’den sınırlı sayıda MİT hatıra parası! Bir günde tükendi...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 100. kuruluş yılına özel olarak hazırlanan hatıra parasının satışa sunulduğunu duyurdu. Sınırlı sayıda üretilen bu koleksiyon ürünü, 15 Nisan Salı günü saat 11.00 itibarıyla yalnızca Darphane’nin e-Mağazası üzerinden satışa çıktı.

Yalnızca 775 TL fiyatla satışa sunulan hatıra parası, koleksiyonerlerin yoğun ilgisiyle kısa sürede tükendi. Ürün, Darphane tarafından “sınırlı sayıda” ibaresiyle tanıtıldı.

Özel tasarım detayları dikkat çekti

Hatıra parasının tasarımında, MİT’in tarihine ve görev anlayışına gönderme yapan özel simgelere yer verildi. Türkiye’nin milli sembollerinin yanı sıra, teşkilatın faaliyet alanına özgü detaylar da tasarımı farklılaştıran unsurlar arasında yer aldı. Paranın hem görsel hem de tematik olarak sembolik bir anlam taşıdığı vurgulandı.