Darüşşafaka Cemiyeti'nin yeni kampüs inşası törenle başladı

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yeni kampüs temel atma töreninde, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Darüşşafaka Cemiyeti'nin kurumsal, bireysel, vasiyet ve rezidans bağışçılarını hazır bulundu. Törende, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, destekçilerine yeni kampüs projesinin detaylarını aktardı.

“Okulumuzun kapasitesi aşamalı olarak 1.500’e yükselecek” diyen Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç: "Her yıl aldığımız 120 öğrencimize ek olarak Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle deprem bölgesindeki annesi ya da babası hayatta olmayan çocuklarımız için de kontenjan oluşturduk ve son iki yıldır depremden etkilenen 200 çocuğumuzu okulumuza kabul ettik... Bu bilinçle olası İstanbul depremine karşı öğrencilerimizin daha güvenilir bir ortamda eğitimlerine devam etmelerine çok önem veriyoruz. Tüm bu nedenlerle ‘Yeni Kampüs Projemizi’ hayata geçiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Esnek ve duvarsız sınıflar

Yeni kampüs hakkında bilgi veren Oğuz Güleç, “Bugün temelini atacağımız ortaokul binamızda 49 derslik, 19 idari alan bulunuyor. Sınıflarda dersin ve işlenen konunun özelliğine göre açılıp kapanabilen esnek duvarlar tasarlandı. O yüzden esnek ve duvarsız sınıflar ibaresini kullanıyoruz. Kampüs alanımızın yüzde 15-25 arasındaki kısmı bitkilendirilecek ve bu bitki alanının yüzde 5’i yenilebilir bitkilerden oluşacak. Yağmur ve atık sularının arıtılarak tekrar kullanımı sağlanacak, paneller kullanılarak güneş enerjisinden elektrik elde edilecek” dedi.

Oğuz Güleç, 1955 yılı Darüşşafaka Lisesi mezunu Saim Kale ve en genç Darüşşafaka öğrencisi Ada Kıpkıp’la birlikte temel atma butonuna basarak tarihî anı başlattı. Tören, en genç Darüşşafaka öğrencisinin elinin izinin olduğu yeni kampüs için dökülen ilk betonun bulunduğu kitabın, Darüşşafaka öğrencileri Meryem Gökçe Tarhan, Kaan Çağatay ve Zeynep Duru Karaca tarafından Oğuz Güleç’e teslim edilmesiyle son buldu.