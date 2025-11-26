Darüşşafakalı İnci Naz Sönmez, kardeşleri için zirveye koştu

Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, bu yıl da yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesine geçerek iyiliğin ve dayanışmanın adresi oldu. 67 sivil toplum kuruluşunun (STK) bağış kampanyası yürüttüğü maraton, bir kez daha ülkemizin en önemli yardımseverlik koşusu olma özelliğini ortaya koydu.

Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan bu büyük organizasyonda, Darüşşafaka Cemiyetinin “Söz Konusu Eğitimse, Yardıma Koşarız!” kampanyası, 820 bireysel ve kurumsal koşucu tarafından destek gördü.

Adımlarını babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocukların nitelikli eğitimine destek olmak için atan Darüşşafaka koşucuları, eğitim için önemli bir kaynak yarattı. Bu koşuculardan biri de Darüşşafaka Lisesi öğrencisi İnci Naz Sönmez’di.

Maratonun En İyi Koşucusu: Darüşşafaka Öğrencisi İnci Naz

Darüşşafaka’da okuyan kardeşleri için bağış kampanyası yürüten İnci Naz Sönmez, topladığı bağış tutarı ve ulaştığı bağışçı sayısıyla 47. İstanbul Maratonu’nun “En İyi Koşucusu” oldu.

İnci Naz’ın “İyilik Peşinde Koş” platformu üzerinden yürüttüğü kampanya, yalnızca kişisel bir başarı olmadı; aynı zamanda Darüşşafaka’da eğitim gören 1.000’i aşkın kardeşine kitap, kırtasiye ve eğitim materyali desteği sağlayan güçlü bir dayanışma hareketine dönüştü.

Maratona katılma motivasyonunu anlatan Sönmez, “Darüşşafaka’ya yapılan bağışlar sayesinde ana dil seviyesinde yabancı dil öğrenme fırsatı buldum, sporu hayatıma entegre ettim ve uluslararası prestijli yarışmalara katıldım. Kampanyam süresince, benden sonra Darüşşafaka’da okuyacak kardeşlerimin eğitim hayallerini gerçekleştirebilmeleri için yapılan bağışların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha göstermek istedim. Bu deneyim bana, eğitim ve sporun hayatları nasıl dönüştürebileceğini gösterdi.” dedi.

Tüm destekçilerine teşekkür eden Sönmez, duygularını, “Koşu boyunca Darüşşafaka’da okuyan kardeşlerimin yaşamlarına dokunmak konusunda benim kadar bu düşünceye yürekten bağlı olan bağışçılarımızı gördüm. O an anladım ki hiçbir adımı tek başıma atmıyordum; binlerce kişinin kalbi aynı amaç için benimle birlikte atıyordu. Bunun bir göstergesi olarak, kardeşlerime destek olabilmek adına açılan bağış kampanyamız beni ‘En İyi 1. Koşucu’ olmaya taşıdı. Fakat bu başarı bana ait değil. Bu başarı; Darüşşafaka’ya inananların başarısıdır. Destekleriniz attığımız her adımda bize güç katıyor ve bir parçası olduğumuz Darüşşafaka’nın kıymetini yeniden anlamamızı sağlıyor.” diyerek dile getirdi.