DEM Parti, İstanbul'da seçime girecek: Başak Demirtaş da aday adayı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararlara ilişkin bugün basın toplantısı düzenledi.

Doğan, İstanbul'da adaylarıyla seçime gireceklerini, ismin 9 Şubat'a kadar netleşeceğini ifade etti.

Doğan, şöyle devam etti: "Diyoruz ki İstanbul için şimdi DEM zamanı, artık vakit geldi. Türkiye için DEM zamanı. DEM zamanı demek bizim için eşitlik, özgürlük, adalet ve barış vurguları içeren bir zamandan bahsediyoruz. O yüzden bu kararımızı hiç bekletmeden, MYK’de saatler süren tartışmalardan sonra sizlerle paylaşmak istedik."

Başak Demirtaş aday olacak mı?

Doğan, HDP'nin eski eş başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın da aday havuzunda olduğunu belirtti.