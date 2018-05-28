Demirtaş eğitim vaatlerini sıraladı

28 Mayıs 2018

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş 24 Haziran'daki seçimler için vaatlerini Twitter hesabından duyurdu.

Demirtaş'ın hesabından yapılan paylaşımlarda, "İki yılda tüm okullarda tekli eğitime geçileceğini kaydeden Demirtaş, "Okul öncesi eğitimi zorunlu yapacağız. Tüm bunlar için, 190 bin yeni derslik yapacağız ve 300 bin öğretmeni atayacağız. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin tamamını kadroya alacağız" ifadeleri kullanıldı.

Eğitimden ve sağlıktan tasarruf etmeyeceklerini belirten Demirtaş, "Yeni dersliklerin maliyeti 48 milyar TL. Yeni öğretmenler için yıllık bütçeyi 18 milyar TL arttıracağız" dedi ve ekledi:

"Okul öncesi eğitimden lise sona kadar tüm kademeleri zorunlu eğitim kapsamına alacağız. 4+4+4 sistemini kaldıracağız. Çocuklarımızı yarış atı gibi gören sınav sistemlerini mutlaka sona erdireceğiz. Sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir ölçme ve değerlendirmeyi esas alacağız."

Öğretmen maaşına yarı yarıya zam

"Öğretmen aylığına yüzde 50 zam yapacağız" ifadesini kullanan Demirtaş, "Eğitim fakültelerindeki eğitimin kalitesini artıracak tedbirlerle, mevcut öğretmenlerimizin mesleki yeterliliğini güçlendirecek projeleri hayata geçireceğiz. Her ile 'Öğretmen Destek Akademisi' kuracağız. Resmi dilimiz Türkçe'nin yanında, her çocuğun anadilinde eğitim hakkını tanıyacağız" dedi.