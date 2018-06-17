Demirtaş'ın TRT'deki konuşması yayınlandı

17 Haziran 2018

4 Kasım 2016'da gözaltına alınan ve Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş 24 Haziran seçimleri için TRT'deki 10 dakikalık propaganda konuşmasını yaptı.

Demokrasi tarihinde ilk kez cezaevinden propaganda konuşmasını yapan isim olan Demirtaş konuşmasına tutuklu yargılanmasını eleştirerek başladı.

"Hakkımda tek bir mahkumiyet kararı bile yokken açıkça anayasayı ihlal ediyorlar ve yönlendirmeye çalışıyorlar" diyen Demirtaş, "Ahlakını ve vicdanını yitirmiş olanların ülkeyi nasıl yönetmeye talip olduklarını anlamaya zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Enflasyon ve dövizdeki artışa vurgu

"Bana uygulanan bu zorbalık benimle sınırlı olsaydı bunları dile getirmeyi çok da gerekli görmezdim. Toplumun tamamını esir almaya çalışan bir hukuksuzluk ve kamplaşma var" diyerek sözlerine devam eden Demirtaş, enflasyona ve dövizdeki artışa da dikkat çekerek, "Seçimlerin çok önemli bir karar aşaması olduğunu" söyledi.

24 Haziran'dan sonra tam anlamıyla hayata geçecek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren Demirtaş, "Yasama, yürütme, yargı yetkileri tek kişinin elinde olacak. O tek kişiyi denetleyecek tek bir kurum olmayacak. Dünyanın geri kalanı demokrasi yolunda ilerlerken Türkiye, demokrasiden kopmuş bir ülkeye gidecek. Cumhuriyetin demokratik kazanımları tek gecede ortadan kalkmış olacak" şeklinde açıklamada bulundu.