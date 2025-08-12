Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay’ın son görüşmesi Kıvanç Tatlıtuğ ile oldu

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yukay’ın idaresindeki tekne parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. İncelemelerde, tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin şüpheli gemiye ait olduğu kesinleşti. Olayla ilgili gemi kaptanı tutuklandı.

Kazadan önce Tatlıtuğ ile görüştü

Sabah Gazetesi’nden Yusuf Günaydın’ın aktardığı bilgilere göre, Halit Yukay, kaybolmadan kısa süre önce ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşuyordu. Görüşme sırasında telefonun aniden kesildiği, Tatlıtuğ’un ise arkadaşına ulaşamayınca durumu Yukay’ın babasına bildirdiği öğrenildi.

Tatlıtuğ’un geçtiğimiz ay Yukay’ın teknelerinden birini satın aldığı, bu süreçte ikilinin sık sık bir araya geldiği belirtildi. Olayı öğrenir öğrenmez Erdek’in Narlı köyüne giden Tatlıtuğ’un, sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarını yerinde takip ettiği kaydedildi.