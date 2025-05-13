Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarına önümüzdeki günlerde yeni zamlar yapılacak.

Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek?

14 Mayıs 2025 Çarşamba gününden itibaren benzine 1,5 TL zam gelmesi beklenirken, 15 Mayıs 2025 Perşembe gününden itibaren ise motorin grubuna 1,3 TL zam yapılması öngörülüyor. Artışın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki litre fiyatları şu seviyelere çıkacak:

Benzin

İstanbul: 46,77 TL

Ankara: 47,40 TL

İzmir: 47,74 TL

Motorin

İstanbul: 45,50 TL

Ankara: 46,32 TL

İzmir: 46,65 TL

Bu gelişmeyle birlikte araç sahiplerine, zam öncesinde depolarını doldurmaları tavsiye ediliyor.

13 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları

13 Mayıs tarihinde ise güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,29 TL

Motorin: 44,22 TL

LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,15 TL

Motorin: 44,11 TL

LPG: 25,59 TL

Ankara

Benzin: 45,93 TL

Motorin: 45,05 TL

LPG: 26,09 TL

İzmir

Benzin: 46,27 TL

Motorin: 45,38 TL

LPG: 26,04 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, bu piyasa verileri üzerinden belirleniyor. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı eklenerek rafineri satış fiyatı oluşuyor. Son olarak, KDV eklenerek nihai pompa satış fiyatı hesaplanıyor.