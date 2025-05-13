Depoları 'fullemek' için son fırsat: Akaryakıtta çifte zam! Benzin ve motorin zammı kapıda
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki yükselişin etkisiyle akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre yarından itibaren geçerli olmak üzere önce benzine, ertesi gün 15 Mayıs tarihinde ise motorin fiyatlarına zam gelecek. Zam haberini alan vatandaşlar arama motorlarından "Motorin zammı kaç TL?", "Benzin zammı kaç TL?" sorularını aratıyor. Peki benzin ve mazot fiyatlarına ne kadar zam gelecek? İşte detaylar ve 13 Mayıs güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları!
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarına önümüzdeki günlerde yeni zamlar yapılacak.
Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek?
14 Mayıs 2025 Çarşamba gününden itibaren benzine 1,5 TL zam gelmesi beklenirken, 15 Mayıs 2025 Perşembe gününden itibaren ise motorin grubuna 1,3 TL zam yapılması öngörülüyor. Artışın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki litre fiyatları şu seviyelere çıkacak:
Benzin
İstanbul: 46,77 TL
Ankara: 47,40 TL
İzmir: 47,74 TL
Motorin
İstanbul: 45,50 TL
Ankara: 46,32 TL
İzmir: 46,65 TL
Bu gelişmeyle birlikte araç sahiplerine, zam öncesinde depolarını doldurmaları tavsiye ediliyor.
13 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları
13 Mayıs tarihinde ise güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,29 TL
Motorin: 44,22 TL
LPG: 26,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,15 TL
Motorin: 44,11 TL
LPG: 25,59 TL
Ankara
Benzin: 45,93 TL
Motorin: 45,05 TL
LPG: 26,09 TL
İzmir
Benzin: 46,27 TL
Motorin: 45,38 TL
LPG: 26,04 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, bu piyasa verileri üzerinden belirleniyor. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı eklenerek rafineri satış fiyatı oluşuyor. Son olarak, KDV eklenerek nihai pompa satış fiyatı hesaplanıyor.