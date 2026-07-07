Depozito ücreti sonrası su fiyatlarına zam! Bakanlık inceleme başlattı

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Depozito katılım payında yapılan güncellemenin ardından bazı içecek üreticileri fahiş fiyat artışına giderken, artan şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının geri dönüşümü teşvik etmek ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla güncellendiği ancak bu düzenlemenin ardından bazı firmaların maliyet artışının üzerinde fiyat artışına gittiğinin tespit edildiği belirtildi.

Haksız fiyat olarak değerlendirilecek

Bunun üzerine konunun derhal incelemeye alındığı, ulusal ve yerel marketler ile sektör temsilcilerinin açık şekilde uyarıldığı ifade edilirken, maliyet artışıyla açıklanamayacak zamların haksız fiyat uygulaması kapsamında değerlendirileceği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde geri dönüşümün desteklenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında, çeşitli üretici ve satıcılar tarafından maliyet artışını aşacak şekilde tüketici fiyatlarına artışlar yansıtıldığı görülmektedir.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığımızca konu derhal incelemeye alınmış; ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcileri, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği hususunda açık şekilde uyarılmıştır.

Ticaret Bakanlığımızca, ambalajlı su başta olmak üzere, ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, çevre politikalarımızla uyum içinde; tüketicilerimizin haklarını, piyasa düzenini ve adil rekabet koşullarını korumak için gerekli tüm idari ve hukuki tedbirleri almaya devam edeceğiz."