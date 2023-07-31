Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği uygulaması uzatıldı

Resmi Gazete'nin 29 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 8 Mayıs ve öncesinde kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi işverenlerin tekrar başvurması koşuluyla, kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak koşuluyla, yeni bir uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmadan 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.