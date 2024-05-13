Deprem bölgesindeki gazetecilerin sorunları tartışıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgedeki gazetecilere ve iletişim fakültesi öğrencilerine, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ve Gaziantep Basın Cemiyeti işbirliğinde hazırlanan bir seminer verildi. Gaziantep'de düzenlenen etkinlikte, bölgedeki gazetecilerin sorunları konuşuldu ve çözüm önerileri tartışıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programda, yerel basının önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"24 saat zaman mefhumu tanımadan kalbinde de memleket sevdan varsa yaptığı işi iyi yapma gayreti olan gönül ve dava insanlarıyla gidecek çok yolumuz var. Edinilen şikayetler her yönden yüksek teknolojiyle desteklenmesi mali olarak da gelecek gayesi hissetmemesi gerekiyor."

Verilecek eğitim rehber niteliğine olacak

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Hasan Kırmızıtaş ise iletişimin en basit haliyle iki kişi arasında enformasyon ağı olduğunu belirterek, "Günümüzde bilgi ve kaynağı korumak daha değerli hale geldi. Bu noktada eğitimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gaziantep'te yapılacak eğitimin de genç meslektaşlarıma ve üniversite öğrencilerine yol gösterici rehber niteliği taşıyacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Halen cep telefonu ile mesleğini sürdürenler var

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mehmet Taş da Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40'a yakın gazetecinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Sadece Kahramanmaraş'ta 30'a yakın gazeteci. İş yerleri yıkıldı. Halen cep telefonu ile mesleğini sürdüren meslektaşlarımız var. İsterim ki gazetecilere sahip çıkılsın." dedi.

Malatya'da gazete basacak matbaa kalmadı

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ise Malatya'nın depremlerde büyük yıkıma uğradığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Şu anda Malatya yeniden inşa ediliyor. 300 bine yakın insan Malatya'yı terk etti. 200 bin kişi ise konteynerlerde yaşıyor. Malatya basını da tamamen enkaz altında kaldı. Gazeteciler, basın konteynerlerinde mesleklerini sürdürüyor. Malatya'da gazeteyi basacak tek matbaa kalmadığı için gazeteleri konteynerde hazırlayıp Adana'da basıyoruz. Buna rağmen Malatya'da ayakta kalmak istiyoruz."

Üniversite öğrencileri ile bölgedeki gazetecilere internet haberciliği konusunda eğitim verilen program, yarın sona erecek.