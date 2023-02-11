Deprem bölgesinden afetzede ve yaralılar uçakla İstanbul'a getirildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden afetzede ve yaralılar uçakla İstanbul'a getirildi.
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Adıyaman'dan kalkan ve 45 depremzede ile 33 İspanyol arama-kurtarma personelini taşıyan askeri nakliye uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Depremzedeler ile İspanyol ekip, otobüslerle havalimanından ayrıldı.
Adana'dan kalkış yapan ve depremde yaralanan 6 kişi ile 2 sağlık personelini taşıyan ambulans uçak da Atatürk Havalimanı'na indi.
Sağlık ekiplerince uçaktan sedyelerle ambulanslara götürülen yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.