Deprem bölgesinden afetzede ve yaralılar uçakla İstanbul'a getirildi

Adıyaman'dan kalkan ve 45 depremzede ile 33 İspanyol arama-kurtarma personelini taşıyan askeri nakliye uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Depremzedeler ile İspanyol ekip, otobüslerle havalimanından ayrıldı.

Adana'dan kalkış yapan ve depremde yaralanan 6 kişi ile 2 sağlık personelini taşıyan ambulans uçak da Atatürk Havalimanı'na indi.

Sağlık ekiplerince uçaktan sedyelerle ambulanslara götürülen yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.