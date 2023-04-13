Deprem Master Planı hazırlanmalı

Müjde DEMİR

Raporda Mersin için Deprem Master Planı’nın acil olarak hazırlanması, bu plana uygun kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması, yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi; sürdürülebilir sanayi, lojistik, enerji, tarım, su kaynakları yönetimi ve turizm stratejileri konularına dikkat çekildi.

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Sekreteri ve Makine Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İbrahim Yücesoy yapılan çalışmaların, Mersin’in depremselliği ve zemin özelliklerini ortaya koyarak kentin güncel yapı stokunu ortaya çıkarmak, kentin tarım alanlarının ve tarımsal üretime dayalı sektörlerin bu süreçte nasıl hareket etmesini belirlemek amacıyla yapıldığını kaydetti.

Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi Erkan Demir, “Mersin kent merkezinin özellikle Akdeniz kıyısına yakın bölümlerinde delta çökelleri, kıyı çökel ve kumulları yer almakta olup, bu birimlerin sıvılaşma potansiyellerinin ortaya konulması gerekmektedir. Bundan dolayı bu çalışmada genel olarak 2. Çevre yolu ile Akdeniz arasındaki alanın sıvılaşma potansiyeli araştırılmıştır. İnceleme alanında daha önceden yapılmış yaklaşık 200 sondaj verisi kullanılarak sıvılaşma potansiyeli olan alanlar belirlenmiştir” dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Necmi Birim, Doğanın dengesini bozacak şekilde yaşanan çarpık kentleşme ve sanayileşmede bilimsel yer seçimi ilkelerine önem verilmemesi, ülke bölge ve il düzeyinde toprak özelliklerine, arazi yetenek sınıflarına dayalı arazi kullanım planlamalarının yapılmamasının bedelinin, afetlerde can ve mal kayıplarına neden olduğuna dikkat çekti.