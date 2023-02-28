Depremde lojistik ve koordinasyon önemli

Euroasian Cargo Solutions İtalya Milano merkezli bir firma. Lojistik ve taşımacılık sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Ali Evren Özsoy, Mart 2022’den bu yana Euroasian Cargo Solutions şirketinin Türkiye ülke müdürü olarak görev yapıyor.

Şirket aynı zamanda Etihad’ın Türkiye’deki kargo hizmetlerinin satış ve pazarlama hizmetini üstlenmiş durumda. Özsoy büyük bir yıkıma neden olan depremin kapsamlı bir lojistik planlama ve koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirterek deprem sonrası lojistik süreçlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Planlar hayata geçmeli”

“Hem ulusal hem de uluslararası yardımlar bölgeye gönderilmeye devam ediyor. Ancak bu yardımları taşıma modlarından birini kullanarak bölgeye aktarmak işin kuşkusuz önemli.

Gelen malzemenin lojistiği için tüm süreçlere dair planların en doğru şekilde hazırlanması da sürecin ikinci önemli halkası. Bu planlar; malzemenin envanterinin çıkarılmasıyla başlayan, ihtiva ettiği ürünlere göre ilk varış noktasında elleçlenip uygun alanlarda depolanmasından, uygun bir yöntemle felaketzedeye teslimatını içeren detaylı süreçlerden oluşur.

Ancak ve ancak bu planların etkin bir şekilde hayat geçirilmesi sonucunda yardım malzemeleri zamanında ve minimum zaiyatla gereken yerlere ulaştırabilir. Felaket durumlarına müdahale eden kurumun kamu ve özel sektörün bölgelerdeki imkanlarına dair bilgilere hakim olması, ve bunlardan maksimum seviyede yararlanılması vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için büyük fayda sağlayacaktır.”

“Gönüllü ekipler kurdu”

Birçok büyük lojistik şirketinin kendi içlerinde gönüllü felaket müdahale ekipleri kurduğunu belirten Özsoy, “Bu ekipler içinde özellikle havalimanlarında hizmet verebilecek yer hizmetleri eğitimi almış personel bulunmaktadır. Bu çok önemli bir inisiyatiftir. Bildiğiniz gibi bu tür felaketlerde bölgeye birçok yardım malzemesi kargo uçaklarıyla gelmektedir. Bu uçaklar bölgeye vardığında boşaltılması ve boşaltılan malzemelerin uygun bir şekilde elleçlenerek, depolanması gerekmektedir. Bütün sürecin kamu kaynaklarından sağlanması yerine özel sektörün sahip olduğu bu imkanların acil müdahale planları içine dahil edilmesi şarttır” dedi.

“Türkiye lojistikte başarılı”

“Türkiye’yi lojistik ve kargo sektörü açısından bu coğrafyada nerde görüyorsunuz” şeklindeki sorumuza Ali Evren Özsoy şu yanıtı verdi; “Türkiye’nin lojistik ve kargo sektöründe genel anlamda başarılı çizgiye sahip olduğunu düşünüyorum.Rusya-Ukrayna krizi ülkemizin lojistik alanındaki operasyonel gücünün bu coğrafyada ne kadar etkili bir güç olduğunu tekrar ortaya çıkarmıştır. İstanbul Havalimanı bu konuda en iyi örneklerden birisidir.”

“Yardımları ulaştırmada göreve hazırız”

Ali Evren Özsoy, Etihad Havayolları’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) bayrak taşıyıcısı konumunda olan büyük bir havayolu şirketi olduğunu söyledi. Özsoy şöyle devam etti: “Bu sebeple BAE devletinin Türkiye’deki depremzedelere göndereceği yardımların ulaştırılmasında gereken desteği ilerleyen süreçte de vermeye devam edecektir. Ayrıca bize verilen bilgiye göre; Etihad çalışanları kendi içinde deprem bölgesinde etkilenen vatandaşlar için bir bağış kampanyası başlatmıştır. İlerleyen dönemde ortaya çıkacak ihtiyaçlar konusunda da imkanlarımız dahilinde destek vermeyi planlıyoruz.”

Etihad uçuş sayısını 7 güne çıkardı

Ali Evren Özsoy hem Euroasian Cargo Solutions hakkında hem de Etihad’ın kargo hizmetleriyle ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Euroasian Cargo Solutions lojistik sektöründe hava, kara, deniz ve antrepoculuk gibi birçok alanda iş ortaklarımıza hizmet sunmaktadır. EtihadCargo bizim hizmeti devir aldığımız tarihten itibaren haftalık uçuş sayısını 3 günden 7 güne, uçak tipini de dar gövdeden ağırlıklı olarak geniş gövdeye çıkardı. Bu doğrultuda günlük kargo taşıma kapasitemiz ortalama 15 tona ulaştı.”