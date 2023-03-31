Destici Babacan'ı eleştirdi! Devasa bir cari açıkla karşı karşıya

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin ekonomik olarak umutlu olması için birçok neden bulunduğunu belirterek, 21. yüzyılın Türk asrı olacağını söyledi.

Yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanma Türkiye'yi olumsuz etkiledi

Yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın Türkiye'yi olumsuz etkilediğine işaret eden Destici, hükümetin bazı olağan dışı tedbirler almak zorunda kaldığını belirtti. Yaşanan bu sürecin iki önemli sebebi bulunduğunu anlatan Destici, şöyle konuştu:

Ali Babacan'a eleştiri

"Birincisi, geçmiş yıllarda uygulanan düşük kur, yüksek reel faiz politikasıdır. Yani Ali Babacan politikaları. Bu politika, ekonomik verileri dikkate almadan çok uzun süre devam ettirildi. Bunun en son neticesi, Cumhuriyet tarihimizde finansal devasa bir cari açıkla karşı karşıya kaldık. Bu, ülkemizin döviz ihtiyacı üzerindeki stresi artırdı.

Dolarizasyonun anormal seviyelere çıkmasına neden oldu

Döviz kurlarının kontrol dışına ve dolarizasyonun anormal seviyelere çıkmasına neden oldu. Millet İttifakı'nın ekonomiyi teslim edeceği kişi olarak sunulan Sayın Babacan, işte bu cari açığın ve yüksek enflasyonun, dış borçlanmanın başındaki kişiydi. Allah'tan Türkiye kurtuldu ve yatırımı, istihdamı önceleyen bir ekonomik sisteme geçti. İkinci etken, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecidir. Ukrayna-Rusya savaşı da bu işin adeta tuzu biberi olmuştur."

İthalat ve ihracata ilişkin rakamları paylaştı

İthalat ve ihracata ilişkin rakamları paylaşan Destici, başta muhalefet olmak üzere bazı kesimlerin felaket tellallığı yaptığını söyledi.

Destici, "Oysa rakamlara baktığımızda durumun onların dediği gibi olmadığını görüyoruz. Birkaç yıl öncesine göre negatif manada bir değişim var fakat son 15 yılın ortalamasına bakarsanız, geçmişte iyi olarak kabul edilen birçok yılda ekonomik performansın bugünkünden daha kötü olduğu görülecektir.

Türkiye özellikle son 5-6 yıllık performansıyla 193 ülke arasında bir yıldız gibi parlıyor. Bu şunu gösteriyor, biz kararlarımızı verirken başkalarının etkisinde kalmazsak, bağımsız, gerçekçi ve ayakları yere basan politikalarla ülkemizi yönetirsek, çok daha güçlü olacağız." ifadelerini kullandı.