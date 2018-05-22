Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

22 Mayıs 2018

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Merkezi'ne gitti.

Destici, AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

AK Parti Genel Merkezine saat 17.00 sıralarında gelen Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BBP’den 18 kişinin listede yer alması ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Destici, “Cumhur ittifakının içinde olmamızın sebebi asla bir milletvekilliği pazarlığı değil. Ülkemizin, devletimizin bekası için burada durduğumuzu ifade ettik ve bu inancımızı muhafaza ediyoruz. 24 Haziran’da da inanıyorum ki cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçilecektir ve cumhur ittifakı meclis çoğunluğunu da elde edecektir. Sahada yaptırdığımız çalışmalarda da bunu açık ve net görüyoruz. Parti olarak 18 arkadaşımız AK Parti listelerinden milletvekili adayı oldular. Bugün de Cumhurbaşkanımıza şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ziyaretinde bulundum. O tür iddialar gerçeği yansıtmıyor. Biz milletvekilliği pazarlığı yaparak bu ittifakın içinde yer almadık. Bu fitne ateşi yakmaya çalışanların çabaları beyhudedir” dedi.

Dün YSK'ya verilen milletvekili aday listelerinde partinin vekil adaylarına ayrılan yerlerin BBP'de rahatsızlık yarattığı iddia edilmişti.

AK Parti BBP'ye 18 kişilik kontenjan ayırdı.

Destici'ye, AK Parti'nin milletvekili aday listesinde Ankara 2. bölge 1. sıradan yer verildi.

BBP Genel Başkan Yardımcıları Remzi Çayır Diyarbakır 7. sıradan, Ahmet Yelis Bursa 2. bölge 7. sıradan, Yaşar Sayan Sivas 5. sıradan, Ali Keser 6. sıradan ve Ahmet Gürhan İzmir 1. bölge 8. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Ahmet Namık Akdoğan Eskişehir 5. sıradan, Mustafa Arabul İstanbul 2. bölge 20. sıradan, Osman Tüfekçi Kocaeli 10. sıradan ve BBP Kurucular Kurulu Üyesi Mustafa Semerci Denizli 6. sıradan milletvekili adayı olarak listelerde yer buldu.

BBP İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican İstanbul 1. bölge 23. sıradan, BBP Gaziantep İl Başkanı İhsan Kaya Gaziantep 11. sıradan, BBP Kayseri İl Başkanı Ali Saraçoğlu Kayseri 8. sıradan, BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin 14. sıradan, BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz İzmir 2. bölge 8. sıradan aday gösterildi.

Ayrıca, AK Parti'nin YSK'ye iletilen aday listesinde, eski Alperen Ocakları genel başkanları Tuna Koç Ankara 3. bölge 7. sıradan, Ahmet Tarık Sarı Aydın 6. sıradan ve Oya Eren ise İstanbul 3. bölge 25. sıradan aday oldu.