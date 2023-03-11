Devlet Bahçeli'den AYM'ye çok sert 'HDP' tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından bir konuşma yapan Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’ni sert sözlerle eleştirdi.

AYM’nin HDP’ye Hazine yardımı kararı hakkında konuşan Bahçeli, “Bu hukuk skandalı olarak alınacak karardır” dedi. “Bu karara oy veren mahkeme yeleri vicdanların sözünü değil ihanetin sözünü dinlemiştir” ifadelerini kullanan Bahçeli, “Anayasa Mahkemesinin HDP ile aldığı karar iflah olmaz gaflettir. Bu hukuk skandalı olarak alınacak karardır. Bu karara oy veren mahkeme üyeleri vicdanların sözünü değil ihanetin sözünü dinlemiştir” şeklinde konuştu.

Bahçeli’nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Geldiğimiz aşamada teklifimiz şudur. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin doğrudan depremden etkilenen 11 ilimize ve depremzede vatandaşlara aktarılması mutlak surette düşünülmelidir. MHP böyle bir feragata gönüllüdür ve yardım alan diğer partilerden de bunu ümit etmektedir.

- Türkiye'miz siyasi ve stratejik mahiyeti, tarihi nitelikte olan aynı zamanda sürekli akış halinde olan bir sürecin bir güzergahın tam ortasındadır. Bir yanda Cumhuriyetin 100 yılına yaklaşırken bu yıl dönümünün demokrasinin imkanıyla perçinlemenin çabasındayız.