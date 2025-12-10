Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 1389 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü belirli dönemler işçi alımı yapıyor. En son alım ilanı kasım ayında verildi ve başvurular sona erdi. Adaylar heyecanlı bir bekleyiş içerisinde... Henüz kura takvimini bilmeyenlerin sıkça yönelttiği soru "DSİ 1389 işçi alımı kura çekimi ne zaman" oluyor.

2025 DSİ personel alımı kurası ne zaman?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilana göre, sürekli işçi alımı için kura çekilişi tarihi 2 Mart 2026 olarak belirlendi.

Kura çekilişinin yapılacağı yer ve başlangıç saati gibi detaylı bilgiler, alımı gerçekleştirecek olan ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmî internet sayfaları üzerinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.