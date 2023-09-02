"Devletimize 1 milyar dolar kazandırdık"

Türkgözü Sınır Kapısı’nın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 152 gümrük kapısını yönettiklerini ve bu kapılardan Türkiye’nin geçen yıl 620 milyar dolarlık dış ticaretinin gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile 13 gümrük kapısını modernize ettiklerini kaydeden Bolat, “Gürbulak’ta da çalışmalar devam ediyor. Birlikte dış ticaretimizin artması ve Türkiye’nin ulaştırma koridoru, ticaret koridoru, transit ticaret koridoru olması için çok önemli bir faaliyeti birlikte icra ediyoruz. Burada bizi Kafkaslara, Rusya’ya, kuzeye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ve Uzak Doğu'ya İpek yoluyla bağlayan çok önemli bir geçiş noktası olarak da komşu ülke Gürcistan’la çok önemli bir sınırı paylaşıyoruz. Her iki ülkeye de hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Hükümetimizin olumlu yaklaşımı ve onayıyla dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Kara gümrük kapılarını yap-işlet-devret modeliyle modernize etmeye başladık. Bunu yaparken devlete tek kuruş maliyet yüklemedik” dedi.

Kapılara toplam 660 milyon dolarlık yenileme yatırımı

Gümrük kapılarındaki çalışmalar için Oda-Borsa camiası olarak, 660 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Türkgözü gümrük kapısını modernize etmek için de 180 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bugüne kadar 12 sınır kapısını en ileri teknolojiyi kullanarak tamamen yeniledik ve ülkemize kazandırdık. Modernize ettiğimiz kapılarda, bekleme süreleri yarı yarıya azaldı. Geçiş hacmi katlanarak arttı. Bu kapılardan elde edilen gelirden de devletimiz 340 milyon dolar daha fazla vergi geliri sağladı. Demek ki Oda-Borsa camiası olarak, devletimizin kasasına 1 milyar dolar kazandırmış olduk. Kamu ve özel sektör ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz bu proje, dünyada da büyük beğeni topladı. Birleşmiş Milletler tarafından ilk defa, Türkiye’nin bir projesi, dünya çapında en iyi örnek olarak seçildi ve gösterildi. Tecrübe ve bilgimizi dünyaya ihraç etme noktasına geldik. İslam Ticaret-Sanayi Odası ile birlikte yeni bir girişim başlattık. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan 57 İslam ülkesindeki kara gümrük kapılarını modernize etmeyi amaçladık. Yakında faaliyete geçecek bu ortak iştirakimizle birlikte küresel piyasalarda da ismimizi duyurmuş olacağız” diye konuştu.