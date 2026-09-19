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DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanamayan adaylar, ek tercihleri bekliyor. Git gide artan soru "DGS ek tercih başvuruları ne zaman" oluyor.

DGS ek tercih takvimi yayımlandı mı?

Hayır, ÖSYM DGS ek tercih tarihi ile ilgili bir duyuru geçmedi.

Geçen yıl da tercih sonuçları 8 Eylül'de ilan edilmiş ek tercih başvuruları 7 Ekim'de alınmaya başlamıştı. SÜreç aynı işlediği takdirde başvuruların 7 Ekim'de başlaması beklenir.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.