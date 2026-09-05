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DGS tercihlerinin değerlendirmesi sürüyor. Adayların heyecanı ise tavan yapmış durumda... Hafta sonu bir açıklama olup olmadığı merak edilirken "DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor" sorusu art arda geliyor.

2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

5 Eylül 2026 Cumartesi günü ÖSYM'den DGS tercih sonuç tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi.

2025'te DGS tercihleri 4 Eylül'de bitmiş, sonuçlar 8 Eylül'de ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde 2026 DGS tercih sonuçlarının 7 Eylül'de erişime açılması beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Sonuç duyurusu ile birlikte kayıt tarihleri de ÖSYM üzerinden paylaşılacak.