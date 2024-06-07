Didim’in mavi bayraklı plajları belli oldu

Türkiye'de Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda Dünyada 50 ülkede uygulanıyor.

Merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE, 2024 yılında Mavi Bayrak Programı’nı uygulayan tüm ülkelerden ilk beş ülke sıralamasını bildirirken ödüle hak kazanan plaj ve marina sayıları açıklanırken buna göre Türkiye, plaj sayısı ile yine Dünya 3.’sü oldu. İlk sırada İspanya, ikinci sırada Yunanistan yer aldı.

Aydının iki turistik ilçesinden biri olan Didim’de Mavi bayraklı alan marina D-Marin Didim olurken, Mavi bayraklı plajlar ise şu şekilde açıklandı;

“The Holiday Resort Hotel, Duja Didim, Venosa Beach Resort & SPA, Anadolu Hotels Didim Club, Didim Belediyesi Oteller Önü Halk Plajı, Didim Belediyesi Altınkum Halk Plajı, Didim Belediyesi 2. Koy Halk Plajı, Didim Belediyesi 3. Koy Halk Plajı, Aquasis De Luxe Resort & SPA, Prive Hotel Didim, Lucas Didim ve Didim Belediyesi Tavşanburnu Tabiat Parkı Halk plajı