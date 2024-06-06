Dışişleri alanındaki bazı kanunlar, Resmi Gazete'de yer aldı

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu, Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu kanunla; Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi ile personelinin temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesinin desteklenmesi ve bu Kanun kapsamında belirlenen faaliyetlerin icrası amacıyla merkezi Ankara’da olan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının kurulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenecek.

Resmi Gazete'de, 6 Kasım 2020'de Moskova'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun yayımlandı.

New York’ta, 9 Kasım 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşma"nın uygun bulunduğuna dair kanun da yayımlananlar arasında yer aldı.

Resmi Gazete'de, Türkiye Cumhuriyeti adına 23 Kasım 2021'de Paris’te imzalanan "Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesi"nin beyanla birlikte onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanuna yer verildi.

16 Mart 2021'de, Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Altyapı ve İnşaat Projelerinde İş Birliği Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

Türkiye'den, Afganistan İslam Cumhuriyeti'ne gönderilecek insani yardım malzemelerinin demir yoluyla sevki amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'den Afganistan İslam Cumhuriyeti'ne gönderilecek insani yardım malzemelerinin demir yoluyla sevki amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün görevlendirilmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulması, Resmi Gazete'de yer aldı.