Dışişleri Bakanlığı uyardı: Türkiye'den İsrail-İran gerilimiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yaptığı karşı saldırıdan sonra bir kez daha itidal çağrısında bulundu ve çatışmaların kalıcı bir hale gelebileceği uyarısı yaptı.

Bakanlık açıklamasında gerilimin "İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başladığına" vurgu yapıldı.

Bakanlık ayrıca uluslararası toplumun önceliğinin Gazze’deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurulması olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır.

Hadiseleri yakından takip etmekteyiz.

Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.

Uluslararası toplumun önceliği, Gazze’deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır."