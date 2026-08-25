Dışişleri’nden ABD’nin Suriye kararına destek: En büyük engellerden biri aşıldı
ABD’nin Suriye’yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi’nden çıkarma kararı sonrası Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, yeni adımın Suriye’nin ekonomik toparlanmasına ve yeniden inşasına ivme kazandıracağı ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye’yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi’nden çıkarma kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, ABD yönetimi ile sürece destek veren ABD Kongresi’nin yapıcı yaklaşımının takdir edildiği ifade edildi. Suriye hükümeti ve halkı da sergiledikleri kararlı tutum dolayısıyla tebrik edildi.
"En büyük engellerden biri aşıldı"
Türkiye’nin uzun süredir desteklediği bu adımla Suriye’nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden birinin aşıldığı vurgulandı:
"Bu kararın, Suriye’nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesi ile ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz."
Uluslararası topluma çağrı
Bakanlık, uluslararası topluma da müreffeh bir Suriye hedefi doğrultusunda çabalarını birleştirme çağrısında bulundu. Açıklamada, bu vizyonu tehlikeye atan saldırgan eylemlerin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi istendi.
ABD’nin Suriye’yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi’nden Çıkarması Hk. https://t.co/OgTlts3CdT pic.twitter.com/bUgQAWSpX6— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 25, 2026