Dışişleri’nden ABD’nin Suriye kararına destek: En büyük engellerden biri aşıldı

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Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye’yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi’nden çıkarma kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, ABD yönetimi ile sürece destek veren ABD Kongresi’nin yapıcı yaklaşımının takdir edildiği ifade edildi. Suriye hükümeti ve halkı da sergiledikleri kararlı tutum dolayısıyla tebrik edildi.

"En büyük engellerden biri aşıldı"

Türkiye’nin uzun süredir desteklediği bu adımla Suriye’nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden birinin aşıldığı vurgulandı:

"Bu kararın, Suriye’nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesi ile ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz."

Uluslararası topluma çağrı

Bakanlık, uluslararası topluma da müreffeh bir Suriye hedefi doğrultusunda çabalarını birleştirme çağrısında bulundu. Açıklamada, bu vizyonu tehlikeye atan saldırgan eylemlerin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi istendi.