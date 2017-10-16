Dışişleri'nden Avrupa'ya PKK kınaması

16 Ekim 2017

Dışişleri Bakanlığı, dün akşam Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde PKK'lılarca başlatılan "eşzamanlı ve kışkırtıcı eylemlere" göz yumulmasını kınayarak, bu eylemlerin gerçekleştiği ülkelerin Ankara'da büyükelçilerinin bakanlığa çağrılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, PKK'lıların eylemlerine göz yumulmasının "esefle kınandığı" belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bazı ülkelerde kamu binalarının işgal edilmesine kadar varan eylemlerde bir kez daha AB terör örgütleri listesinde bulunan bir terör örgütünün propagandasının yapılmasına ve terör örgütü sembollerinin kullanılmasına izin verilmesi, ısrarlı uyarılarımıza rağmen PKK'nın Avrupa'da her geçen gün ne kadar güçlendiğini göstermesi bakımından ibret vericidir. Anılan eylemlerin eş zamanlı biçimde yapılmış olması, PKK'nın Avrupa'daki örgütlenmesine gösterilen müsamahanın bir sonucudur."

Türkiye'nin muhataplarına PKK'ya karşı gerekli önlemlerin alınmasının sadece Türkiye'nin değil kendi güvenlikleri açısından da önemli olduğunu hatırlattığını belirten Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında "Sözkonusu eylemlerin gerçekleştiği ülkelerin Ankara'daki Büyükelçileri Bakanlığımıza çağırılarak, anılan eylemlerden duyduğumuz rahatsızlık ifade edilecektir" ifadelerine yer verdi.