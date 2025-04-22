Diyanet açıkladı! 2025 vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu?

Kurban Bayramı yaklaşırken kurban fiyatları en merak edilen konuların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş vatandaşların merak ettiği rakamları açıkladı.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini duyurdu. Buna göre, yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 13.500 TL, yurt dışında ise 5.450 TL olarak belirlendi.

Geçen yıla göre yüzde 12,9'luk artış

Geçtiğimiz yıl yurt içi için belirlenen fiyat 11.750 TL, yurt dışı için ise 4.750 TL düzeyindeydi. Bu yılki güncellemeyle birlikte yurt içi fiyatında 1.750 TL artış yaşandı. Böylece kurban bedelinde yaklaşık yüzde 12,9 oranında artış olmuş oldu.

Vekalet yoluyla kurban kesimi nasıl yapılır?

Kurban ibadetinde esas olan kişinin kurbanını bizzat kesmesidir. Ancak bu ibadet, malî yönü ağır bastığı için vekalet yoluyla da yerine getirilebilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, vekaletle kurban kesimine ilişkin detayları resmi internet sitesinde paylaştı.

Kurulun açıklamasına göre, günümüzde vekaletle kurban kesimi iki temel şekilde uygulanıyor:

1. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen kişi, bu işlemi gerçekleştirecek kuruluşa kurbanlık hayvanın satın alınması ve kesilmesi için genel bir vekalet veriyor. Vekalet verilen kuruluş, müvekkil adına bu kurbanı temin ediyor ve bayram günlerinde kesimini gerçekleştiriyor.

2. Bu yöntemde ise kuruluşlar belirli bir bedel karşılığında kurbanlık hayvanı veya hisseyi kurban sahiplerine satıyor. Kesim günü geldiğinde, alıcıdan alınan vekaletle kurban kesimi gerçekleştiriliyor.

Kurban Bayramı ne zaman 2025?

Bu yıl Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek. Bayram öncesindeki arefe günü ise 5 Haziran Perşembe’ye denk geliyor. Dört gün sürecek bayram tatili, 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bayram nedeniyle kamu kurumları ve birçok özel kuruluş bu tarihlerde tatil olacak.