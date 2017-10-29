Diyarbakır'daki terör operasyonu tamamlandı

29 Ekim 2017

Diyarbakır'ın Kulp ve Silvan ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik 4 gün önce başlatılan operasyon sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kulp ve Silvan'da 26 Ekim'de başlatılan "Bayrak-65 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca Operasyonu" dün saat 23.00 itibariyle tamamlandı.

Operasyonda, Silvan'a bağlı Demirkuyu ve Dağcılar köyü Üçdirek mezrası sınırlarında ortaya çıkarılan 4 sığınakta 2 kalaşnikof, Bixi, 19 şarjör, 241 piyade tüfeği, 8 anti tank roketatar başlığı, 10 roketatar sevk fişeği, 6 fünye, 6 el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 devre düzenekli pil bloğu, 605 metre elektrik kablosu, 200 metre tel kablo, 2 tüp ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

1 ton 561 kilogram esrar

Öte yandan, narkoterörle mücadele kapsamında, Lice ilçesi Tepe köyü ve Kocaköy ilçesi Şaklat köyü sınırları içerisindeki 5 konut ve eklentilerinde 25-27 Ekim tarihlerinde arama yapıldı. Aramalarda 1 ton 129 kilogram kubar ve 432 kilogram da toz olmak üzere 1 ton 561 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Kaynak: AA