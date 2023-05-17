Doğu Perinçek 2.turda Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Perinçek, Cumhur İttifakı'na destek kararını, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Toplantısı'nda duyurdu.

Vatan Partisi'nin, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimindeki siyasetini, emperyalizme karşı bağımsızlık ve üretim devrimi mevzisinden belirlediğini kaydeden Perinçek, bugün Türkiye'nin ekonomide, güvenlikte ve kültürel alanda Batılı emperyalistlerin dayatmalarına karşı direnme ve özellikle ABD-İsrail eksenli tehditlere karşı hem içeride hem sınır ötesinde silahlı mücadele sürecinde olduğunu söyledi.

Perinçek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlenmiştir. Bu kapsamda PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça işbirliği yapmaktadır. Küresel merkezlerden yönetilen bölücü ve yobaz örgütleri CHP listelerinden Meclis'e taşımıştır. Kılıçdaroğlu, milli devleti ve Türk ordusunu tasfiye, küresel finans merkezlerine kölelik, kültürel çürüme, 15-16 Temmuz'un intikamını alma ve kaos programının adayıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide Batı denetimindeki yalpalamalarına karşın emperyalist planların hedefindedir, bu bağlamda Türkiye cephesindedir."

İki seçenek karşısında tarafsız kalmanın, emperyalist plana hizmet edeceğini vurgulayan Perinçek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güçlü Devlet Üreten Millet' hedefine ilerleme stratejisinin 28 Mayıs 2023 durağındayız. İki seçenekli seçim koşulunda, halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz. Vatan Partisi, 29 Mayıs sonrasındaki zorlu süreçte, Tayyip Erdoğan yönetiminin bağımsızlık, vatan bütünlüğü, üretim ekonomisi, çağdaşlaşma ve milli devrimci kültür siyasetleri izlemesi ve yükselen Asya uygarlığının öncü konumlarına ilerlemesi için 'Üreticilerin Milli Hükümeti' hedefiyle yapıcı bir muhalefet yürütecektir."

Daha sonra soruları yanıtlayan Perinçek, 14 Mayıs'tan önce Cumhur İttifakı'na katılmamalarının nedenine ilişkin soru üzerine, katılma taleplerini ilettiklerini ancak bunun kabul görmediğini söyledi.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımına ilişkin soruya karşılık da Perinçek, Suriyelileri, Türkiye'de onların güvenliğini sağlayarak, Suriye'yle anlaşarak ve Suriye'deki terör örgütlerini temizleyerek gönderebileceklerini kaydetti.

Perinçek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bilmiyorum siz 'geri gönderme' diye ifade ettiniz yani bunları trenlere, otobüslere bindirip postalama şeklinde bir program Türk karakterine, bizim milliyetçiliğimize yakışmaz. Komşuluk açısından da utanç verici bir çözüm olur. Bunlar, anladığıma göre son rauntta daha çok Sinan Oğan oylarını okşamak için birdenbire paldır küldür düşünmeden icat edilmiş çözümler daha doğrusu çözümsüzlükler olarak gözüküyor.'' şeklinde konuştu.