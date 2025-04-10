Doğum Desteği 2025: Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeme alacak? Başvuru şartları neler?

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte devreye alınan doğum yardımı desteği için başvuru süreci dün itibarıyla başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen uygulama kapsamında, ilk çocuk için 5.000 TL tek seferlik ödeme, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse aylık 5.000 TL destek verilecek. Yeni doğan her çocuk için geçerli olan bu uygulama, ekonomik destek arayan aileler için önemli bir sosyal yardım olarak öne çıkıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı başvurularının dün başladığını duyurmuştu. Göktaş, sürecin öncelikle e-Devlet kapısı üzerinden yürütüleceğini, ancak dijital erişimi olmayan vatandaşların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla başvuru yapabileceğini belirtmişti.

Doğum yardımı destepş kaç TL?

Yeni sistemde ödenecek tutarlar çocuğun sırasına göre değişiyor:

* İlk çocuk için: Tek seferlik 5.000 TL

* İkinci çocuk için: Aylık 1.500 TL, toplamda 60 ay boyunca

* Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5.000 TL, uzun vadeli düzenli destek

Bu ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla doğrudan annelerin banka hesaplarına yatırılacak. Yardım tutarları, çocuğun doğum tarihi esas alınarak işlemeye başlayacak.

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru süreci şu adımlardan oluşuyor:

* Çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) üzerinden kaydının tamamlanması

* "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi"nin eksiksiz olarak doldurulması

* Başvurunun e-Devlet üzerinden çevrimiçi veya ilgili kamu kurumuna fiziki olarak iletilmesi

e-Devlet üzerinden başvuru yapmak için:

👉 https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapılmalı, arama kutusuna “doğum yardımı” yazılarak ilgili hizmet seçilmeli.

E-DEVLET ÜZERİNDEN DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Doğum yardımı başvuru şartları nelerdir?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Çocuğun doğumunun Türkiye sınırları içinde gerçekleşmiş olması

* Başvurunun annenin adına yapılması (Ödemeler annelere yapılmaktadır)

* Çocuğun T.C. kimlik numarasıyla sistemde kayıtlı olması

Bu şartları sağlayan tüm vatandaşlar, herhangi bir gelir testi veya ek kriter olmaksızın destekten yararlanabilecek.