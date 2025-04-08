Doğum yardımı başvuru nasıl yapılır? Doğum yardımı kaç TL, başvuru şartları neler? (Çocuk yardımı 2025)

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından yürürlüğe giren doğum yardımı uygulaması, 1 Ocak 2025 itibarıyla resmen başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre Türkiye’de doğan her çocuk için devlet destek ödemesi yapılacak. Yeni sistem, özellikle ekonomik açıdan destek arayan aileler için önemli bir sosyal yardım adımı olarak öne çıkıyor.

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı başvurularının bugünden itibaren başladığını duyurdu. Bakan Göktaş, yardımların öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacağını, bu platforma erişimi olmayan vatandaşların ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından destek alabileceklerini belirtti.

Doğum yardımı kaç TL?

Doğum yardımı kapsamında ödenecek tutarlar çocuk sayısına göre değişiyor:

→ İlk çocuk için tek seferlik 5.000 TL,

→ İkinci çocuk için aylık 1.500 TL, toplamda 60 ay boyunca,

→ Üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5.000 TL ödeme yapılacak.

Bu destekler, herhangi bir ön koşul olmaksızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla annelerin hesaplarına aktarılacak. Ödemeler, çocuğun doğum tarihinden itibaren geçerli olacak.

Başvuru şartları neler?

Başvuru süreci şu adımlarla ilerleyecek:

→ Doğumun ardından çocuğun KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) üzerinden kaydının tamamlanması,

→ 'Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi'nin eksiksiz şekilde doldurulması,

→ Başvurunun ilgili kuruma ulaştırılması.