Doktor Deniz Toman günlerdir kayıp: Jandarma ormanda arıyor
Antalya'da 32 yaşındaki doktor Deniz Toman'dan günlerdir haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri ormanlık alanda arama çalışması başlattı.
Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, 3 gündür kayıp olan doktor için arama çalışması başlattı.
Doktor Deniz Toman'dan (32), Aşağıoba Mahallesi'ndeki yakınlarını 4 Haziran'da ziyaret ettikten sonra bir daha haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Kargıcak mevkisindeki ormanlık alanda başlatılan çalışmada, Jandarma Komando Arama Kurtarma görevlileri kadavra, iz takip köpekleri ile arama yapıyor.