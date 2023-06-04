Dolmabahçe’de kritik görüşme gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi. Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.20 civarında başladı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabine'yi dün akşam açıklamış, Mevlüt Çavuşoğlu'nun ardından yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmuştu.

Kabulde Hakan Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve NATO yetkilileri de hazır bulundu.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleşen yemin törenine de katılmıştı.

Hafta başında İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklama yapan Stoltenberg, yakın zamanda Ankara'ya gideceğini dile getirmişti.

İsveç'in NATO üyeliği gündemde

Stoltenberg, "İsveç'in üyeliği konusunda ilerleme kaydetmenin önemini her zaman vurguluyorum. İsveç'in NATO üyeliğini mümkün olan en hızlı şekilde nasıl sağlayabileceğimizi görüşmek için yakın zamanda Ankara'ya da gideceğim" ifadelerini kullanmıştı.