Dörtlü zirve öncesi baş başa görüşme
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Suriye konulu dörtlü zirve kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi ilk olarak Vahdettin Köşkü'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.
Erdoğan ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Suriye konulu dörtlü zirvede ana gündem, İdlib'deki ateşkesin sağlamlaştırılması ve Suriye krizine siyasi çözüm için ortak çabalar olacak.
Dört ülkenin, Suriye krizine kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması hedefleniyor.
Toplantının sonunda dört ülkenin ortak bir bildiri kabul etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA