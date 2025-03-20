Dövizdeki artış akaryakıta yansıyacak: Benzin, motorin ve LPG'ye zam geliyor!
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan artışlar nedeniyle, benzin ve motorin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Peki benzine ne kadar zam gelecek? Motorin fiyatlarına kaç TL zam bekleniyor? LPG fiyatlarına da zam gelecek mi 20 Mart 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?" "Benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" benzeri soruları aratıyor. İşte detaylar...
Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (20 Mart)
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 20 Mart 2025 itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. Ancak ilerleyen günlerde geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG fiyatlarında döviz kurundaki artışlar nedeniyle zam gelmesi bekleniyor.
Benzin, motorinve LPG'ye zam mı geldi? Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam gelecek?
Akaryakıt fiyatlarına hafta boyunca kademeli zamlar geliyor. Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1,30 TL zam yapılması beklenirken, çarşamba günü motorine 1 TL’lik artış öngörülüyor. Perşembe günü ise LPG (otogaz) fiyatlarına 65 kuruşluk bir zam yapılacağı belirtiliyor.
20 Mart 2025 güncel akaryakıt (benzin, motorin ve LPG) fiyatları
Güncel fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:
İstanbul akaryakıt fiyatları
Avrupa Yakası
Benzin: 45.23 TL/LT
Motorin: 45.41 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT
Anadolu Yakası
Benzin: 45.08 TL/LT
Motorin: 45.29 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 45.78 TL/LT
Motorin: 46.14 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.15 TL/LT
Motorin: 46.51 TL/LT
LPG: 27.34 TL/LT