Dövizdeki artış akaryakıta yansıyacak: Benzin, motorin ve LPG'ye zam geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?" "Benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" benzeri soruları aratıyor. İşte detaylar...

Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (20 Mart)

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 20 Mart 2025 itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. Ancak ilerleyen günlerde geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG fiyatlarında döviz kurundaki artışlar nedeniyle zam gelmesi bekleniyor.

Benzin, motorinve LPG'ye zam mı geldi? Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam gelecek?

Akaryakıt fiyatlarına hafta boyunca kademeli zamlar geliyor. Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1,30 TL zam yapılması beklenirken, çarşamba günü motorine 1 TL’lik artış öngörülüyor. Perşembe günü ise LPG (otogaz) fiyatlarına 65 kuruşluk bir zam yapılacağı belirtiliyor.

20 Mart 2025 güncel akaryakıt (benzin, motorin ve LPG) fiyatları

Güncel fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 45.23 TL/LT

Motorin: 45.41 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT

Anadolu Yakası

Benzin: 45.08 TL/LT

Motorin: 45.29 TL/LT

LPG: 26.99 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 45.78 TL/LT

Motorin: 46.14 TL/LT

LPG: 27.49 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 46.15 TL/LT

Motorin: 46.51 TL/LT

LPG: 27.34 TL/LT