DSİ 1389 işçi alımı kurası ne zaman? DSİ sürekli işçi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Devlet Su İşleri taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.389 işçi alacak. Bin 305 kişi noter kurası ile 84 kişi ise sınav yöntemi ile alınacak. Başvurusu süreci sona ererken "DSİ 1389 işçi alımı kurası ne zaman" soruları peş peşe geliyor.

DSİ 1389 işçi alımı kurası ne zaman?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilanına göre kura tarihi 2 Mart 2026 olarak belirlendi.

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.