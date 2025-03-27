Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kariyeri...

Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Daha önce Kartalya'daki yangın sonrası yapılan denetimlerde turizm işletme belgesi bulunmadığı gerekçesiyle kapatıldığı öğrenilen otelde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin 24 yaşındaki Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta olduğu bildirildi.

Berkin Usta kimdir?

Berkin Usta, 29 Mayıs 2000 doğumluydu ve Türkiye’nin en genç Olimpiyat sporcuları arasında yer alıyordu. Bursa’da doğmasına rağmen ailesinin Kars’tan göç ettiği biliniyor. Kayak sporuna ilgisi henüz iki buçuk yaşındayken ulusal bir alp kayakçısı olan babası Yahya Usta’nın teşvikiyle başlamıştı.

2017 yılında Erzurum'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde büyük slalom branşında yarışarak 21. sırada yer aldı. Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda da büyük slalomda Türkiye’yi temsil etti. İlk inişinde 89 sporcu arasında 1.17.91’lik derecesiyle 45’inci olurken, ikinci inişinde ise 1.24.81’lik derece elde etti. Toplamda 2.42.72’lik derecesiyle olimpiyatlarda 43’üncü sırada yer aldı.

Berkin Usta, Olimpiyat hedefini 22 yaşında gerçekleştirdi ve bu başarısı, genç yaşta spor dünyasında dikkat çekti. Kayakçının bir diğer hayali ise tüm kayakçıların gözdesi olan World Cup’ta yarışmaktı. Usta, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik okuyordu.