Dünya “Seninleyiz Türkiye” dedi

Dünya, Kahramanmaraş depremleri sonrası Türkiye'nin verdiği 4’üncü seviye alarma sessiz kalmadı. Onlarca ülke Türkiye’ye arama kurtarma ekibi gönderirken; birçok ülkede yardım kampanyaları başlatıldı.

En anlamlı kampanya Bakü’de başlatıldı. Azerbaycan Kızılayı, "Seninleyim Türkiye'm" isimli yardım kampanyası başlattı ve vatandaşlara kardeş ülke Türkiye'ye yardımda bulunmaları çağrısı yaptı. Azerbaycan'daki Türk iş adamlarının oluşturduğu "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu" da kampanya başlattı.

Toplanan yardımların kısa sürede Türkiye'deki deprem bölgelerine ulaştırılacağı kaydedildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Türkiye'ye askeri hekimlerden oluşan ekip gönderdi. Azerbaycan, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye 400'den fazla personel ile insani yardım malzemesi de göndermişti.

İngiltere’de de Kızılhaç ve yardım kuruluşu Oxfam bağış kampanyasına start verdi. Kampanyaya nasıl bağış yapılacağına ilişkin bilgiler, Oxfam'ın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda da Türkiye ve Suriye’ye insani yardım göndereceğini duyurdu.

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerden ötürü "derin üzüntü" yaşadığını ve ülkesinin "yardım sağlamaya hazır olduğunu" belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, depremden etkilenenlere derhal yardım edilmesi talimatı verdiğini vurgulayan Thomas-Greenfield, "BM Genel Sekreteri'nin uluslararası topluma, depremden etkilenenlere yardım etmek için kritik fon ve yardımı acilen artırma çağrısını yineliyorum" ifadesini kullandı ve "İnsani yardım kuruluşları müdahale etmeye çalışırken, ABD de felaketten etkilenenlere yardım sağlamaya hazır” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği, Türkiye’ye arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderen ülke sayısını 21 olarak güncelledi. Bu ülkelerin Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, İtalya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Estonya, İspanya, Malta, Slovakya, Portekiz, Karadağ ve Arnavutluk olduğunu ifade eden AB Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lanercic, ekiplerde toplam bin 150 kişi ve 70 köpeğin bulunduğu aktardı.

Çin’in arama kurtarma teşkilatı Ramunion'a bağlı 8 kişilik ekip de kurtarma radarı, enkaz keski araçları ve özel eğitimli bir köpek ile yola çıktı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Ofisi’nde bir konferansa katılan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “"On yıldan fazla süredir görmediğimiz bir doğal afet” diyerek katılımcıları deprem mağdurları için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.