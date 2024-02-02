Dünyaya dönüş yolculuğu yarın başlıyor

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) uğurlama töreni düzenlendi. Ax-3 ekibinin yarın Türkiye saatiyle 14:00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor. Dünyaya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uğurlama töreninde konuşma yaptı.

Veda töreninde konuşan Alper Gezeravcı, “Gerçekleştirdiğimiz bu görevin geleceğimizin teminatı gençlerimiz için ilham verici bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı. Bundan sonraki yolumuz, milletimize hayırlı olsun.” dedi.