Düzce'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

26 Haziran 2018

Alınan bilgiye göre, AK Parti Düzce İl Başkanlığı, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 4 bin oyun yeniden sayılması için itirazda bulundu.

Talebin ardından başlatılan yeniden sayım, İl Seçim Kurulu yetkilileri ve resmi olmayan sonuçlara göre seçilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir gözetiminde sürdürüldü.

100'ün üzerinde sandıkta yeniden sayım yapıldı

Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin spor salonunda gün boyu süren işlemlerde, toplamda açılacak 500 sandıktan 100'den fazlasında yeniden sayım yapıldı.

İşleme, 26 Haziran Salı günü merkez ve diğer ilçe sandıklarının sayımı ile devam edilecek.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, "Cumhur İttifakı"nda yer alan AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

Kaynak: AA