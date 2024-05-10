Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Kathryn Plummer’ı kadrosuna kattı

Takımın yeni transferi konusunda kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki voleybolcu için "Plummer, çok güçlü ve çok kaliteli bir oyuncu. Oyun sistemimize direkt katkı yapabilecek kapasitede yetenekleri var. Final maçlarındaki tecrübesi ve İtalyan Ligi'ndeki kazandığı başarılar iyi bir transfer yaptığımızın göstergesidir. Kendisini aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz." denildi.

Takımla çalışmak için sabırsızlanıyorum

Plummer ise yeni takımıyla ilgili şunları kaydetti:

"Sporda köklü bir geçmişe sahip bu kadar prestijli bir kulübün parçası olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Yeni takım arkadaşlarımla ve teknik ekiple tanışmayı ve nihai hedeflerimize ulaşmak için onlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Birlikte neler başarabileceğimizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Genel olarak yeni bir kültür ve yaşam tarzı öğrenmeye ve ailemi de kulübe dahil etmeye hevesliyim. Teşekkürler Kaplanlar!"

Plummer, A. Carraro Imoco formasıyla 2023-2024 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.