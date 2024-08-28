Eczacılık sınavlarına başvurular başladı! 4 Eylül son gün...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 13 Ekim'de uygulanacak '2024-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS)' ve '2024-Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık)' başvuruları başladı.
AA
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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 4 Eylül'e kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru merkezlerinin yanı sıra ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer alıyor.