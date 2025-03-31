Eczaneler bayramda açık mı? Kapalı mı? (Nöbetçi eczane sorgulama)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin, idari izinle birlikte 9 güne uzatıldığını duyurmuştu. Bu süreçte eczane çalışma saatleri, özellikle düzenli ilaç kullananlar ve hasta yakınları için önem taşıyor. Peki, bayramda eczaneler açık mı? İdari izinli günlerde eczaneler hizmet veriyor mu?

Ramazan Bayramı 2025'te 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında idrak ediliyor. Resmi bayram günlerinde, yani 30-31 Mart ve 1 Nisan’da, yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Bayramın ardından gelen 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla ise tüm eczanelerin normal çalışma düzenine döneceği bildirildi.

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Eczaneler saat kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?

Eczaneler, hafta içi ve cumartesi günleri olmak üzere 09.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Pazar günleri ise yalnızca nöbetçi eczaneler açık oluyor.

Sağlık ocakları açık mı?

Aile Sağlığı Merkezleri, yani sağlık ocakları da resmi tatil ve idari izin süresince kapalı olacak. Bu kapsamda 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde sağlık ocaklarından hizmet alınamayacak. Hastanelerin acil servisleri ise her resmi tatilde olduğu gibi bayram boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.