ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
6 °C

Edirne'de kar yağışı başladı

Edirne ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak, havanın soğumasıyla kara çevirdi.

Edirne'de kar yağışı başladı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Edirne ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak, havanın soğumasıyla kara çevirdi.

Balkanlar'a yakın köylerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle bitki örtüsü beyaza büründü.

Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında etkili olan kar yağışı, nedeniyle karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Birçok Osmanlı mirasının olduğu kent merkezinde de kar yağışı tarihi eserlerle seyirlik görüntü oluşturdu.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

Son dakika Edirne kar hava

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.